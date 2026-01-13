БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

Руснакът бе част от състава на Ред Уингс между 1990 и 2003 година, като помогна на отбора да спечели три пъти купа „Стенли“ през 1997, 1998 и 2002 година.

Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров
Слушай новината

Клубът от Националната хокейна лига Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров на церемония в „Литъл Сизърс Арина“.

Фьодоров прекара първите 13 от общо 18-те си сезона в лигата в състава на Ред Уингс между 1990 и 2003 година, като помогна на отбора да спечели три пъти купа „Стенли“ през 1997, 1998 и 2002 година.

Руският нападател стана първият европеец, който заслужи „Харт Трофи“ за най-полезен играч в НХЛ през 1994 година. Той участва и шест пъти в Мача на звездите в лигата, а през 2015 година беше приет в Залата на славата.

„Чувствам Детройт като мой дом. Решението ми да напусна отбора беше огромна грешка. Не трябваше да си тръгвам, но аз сам съм си виновен. Със сигурност това е едно от малкото неща, за които много съжалявам в кариерата си. Можеше да остана още няколко години, но не мога да върна времето назад“, коментира 56-годишният Фьодоров.

Руснакът е на четвърто място във вечната ранглиста на Детройт по отбелязани попадения с 400, на седмо по асистенции с 554 и на шесто по точки с 954. В плейофите за Купа „Стенли“ той записа още 50 попадения, 113 асистенции и 163 точки.

След напускането на Ред Уингс през 2003 година центърът игра в НХЛ до 2009-а още за Анахайм, Кълъмбъс и Вашингтон за общо 483 гола, 696 асистенции и 1179 точки в лигата. Впоследствие той се завърна в родината си и игра още три сезона за Металург Магнитогорск в Континенталната хокейна лига, за да завърши кариерата си в ЦСКА Москва през декември 2013 година с участие в два мача на „армейците“ в приятелския турнир „Шпенглер Къп“ в Швейцария.

