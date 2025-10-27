БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Детски картини на българчета от цял свят на изложба в Мадрид

Деца
Детски картини на българчета от цял свят на изложба в Мадрид
Снимка: Асоциация "Т.А.Н.Г.Р.А." - Мадрид, Испания
В Културния дом „Маркони“ в Мадрид беше открита изложба с детски творби от 17-ото издание на фестивала „Аз съм българче“. Експозицията ще остане на място до 31 октомври 2025 г., съобщи Деана Иванова, председател на Асоциация „Т.А.Н.Г.Р.А.“, във Facebook.

Това е 11-ти пореден път, в който асоциацията организира подобна изложба в „Маркони“, съвместно с кметството на квартал Вилаверде. Още от 2016 г. една от наградите за участниците в конкурса за рисунка е точно тази — включване в колективна експозиция в испанската столица.

Настоящата селекция представя творби на 27 българчета, живеещи в Чехия, Италия, Великобритания, Украйна и Испания. Децата са работили върху теми като:
• „Аз съм българче… син съм на юнашко племе“
• „Българското ми по света“
• „Земята, децата и бъдещето“

Фестивалът „Аз съм българче“ е посветен на Деня на народните будители и Европейския ден на езиците. Освен рисунки, програмата вече включва цели шест конкурса: литература, сценично изкуство, фотография, журналистика и изследователство, както и традиционната рисунка. Новите категории бяха добавени през 2023 г., за да развиват визуални и репортерски умения.

В изложбата участват деца от различни градове — Прага, Лондон, Будапеща, Салермо, Валенсия, Алзира, Торент, Кастейон и други, а творбите им показват как българската идентичност продължава да живее далеч от родината.

Изложбата остава отворена до края на октомври и дава възможност на посетителите да видят българската култура през очите на най-малките ѝ посланици.

