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Девойките на България до 14 г. завършиха на трето място на турнир от Европейската отборна лятна купа в Румъния

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Българките надиграха за бронзовите медали домакините от Румъния с 2:1 победи

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Девойките на България до 14 години завършиха на трето място на турнир от Европейската отборна лятна купа в Румъния.

Българките надиграха за бронзовите медали домакините от Румъния с 2:1 победи

Преди това нашите момичета постигнаха впечатляващ успех над Испания с 2:1 и отстъпиха на полуфиналите на Италия с 0:3 победи.

Рая Петкова спечели първата среща на сингъл с 6:3, 7:5, а след това Симона Попова отстъпи с 2:6, 6:7(4). В решаващата среща на двойки Карла Бързакова и Симона Попова показаха страхотен характер и победиха с 6:3, 0:6, 12:10.

България се представи в състав Симона Попова (ТК „Пловдив 1981", гр. Пловдив), Карла Бързакова (ТК „НСА", гр. София) и Рая Петкова (ТК „Левски", гр. София) с капитан Николай Драганов.

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