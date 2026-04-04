Девойките на България със злато на турнира по художествена гимнастика „София Къп“

Снимка: БФХГ
Вторият отбор на България при девойките в състав Сияна Алекова и Александра Петрова спечели златните медали на международния турнир „София Къп“.

Двете изиграха много силно състезание и събраха 104.200 точки, с което убедително заеха първото място. Втори остана тимът на Испания с 95.250 точки, а трети – Турция с 93.400.

България ще има участие във всички финали на уредите. Дея Емилова се класира сред най-добрите с бухалки и лента и влиза и на двата уреда с най-високи оценки. Сияна Алекова е с най-добър резултат на обръч, а Александра Петрова оглавява класирането при топката.

Силно се представиха и останалите български отбори, които също записаха високи резултати.

Регламентът позволява само по един отбор от държава в крайното класиране, което прави успеха на българките още по-впечатляващ.

След края на състезанието имаше и демонстративни изпълнения, като българският ансамбъл показа новите си съчетания и добра форма.

