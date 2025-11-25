БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дея спорт спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит

Бургазлии постигнаха убедителна победа с 3:0 гейма.

Дея спорт
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Дея спорт победи лесно с 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) гейма гостуващия Монтана в първи двубой от шестия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете.

Бургазлии диктуваха изцяло събитията на полето и не оставиха шансове за монтанци. Доминацията за Дея спорт беше сериозна в първата и в третата част.

Хади Шоркаби беше най-резултатен за отбора от Бургас с 13 точки. Съотборниците му Ерион Байрами и Валентин Братоев добавиха по 10 точки.

За Монтана с 11 точки приключи Кристиан Валчак, а двата отбора имат по 7 точки на шесто и седмо място в класирането.

В сряда ще бъдат изиграни още три срещи от шампионата по волейбол.

