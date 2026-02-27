БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Чете се за: 03:52 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Технически дискусии ще има в понеделник във Виена

тръмп доволен преговорите иран
Снимка: БТА
Слушай новината

Посредникът в преговорите между Съединените щати и Иран - Оман проведе допълнителни разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс тази вечер във Вашингтон.

Оман е бил представен от външния си министър. Като цяло разговорите са били позитивни, министърът се надява на сериозен прогрес, предаде саудитският телевизионен канал Ал Хадат. Технически дискусии ще има в понеделник във Виена.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска сделка с Иран и не би искал да използва военна сила, но според него понякога това се налага. Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран, а Полша и Китай посъветваха гражданите си да се евакуират от страната и да не пътуват до там.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не съм доволен от факта, че не са склонни да ни дадат това, което трябва да имаме, така че не съм във възторг от това. Ще видим какво ще се случи. Днес ще проведем допълнителни разговори."

#САЩ - Иран # Доналд Тръмп #Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
1
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
3
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
5
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...
"Открита война": Пакистан атакува афганистански градове
6
"Открита война": Пакистан атакува афганистански градове

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
6
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

Още от: Близък изток

Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран
Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран
Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават следващата седмица Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават следващата седмица
Чете се за: 03:22 мин.
Възможна ли е сделка: САЩ и Иран продължават преговорите Възможна ли е сделка: САЩ и Иран продължават преговорите
Чете се за: 00:47 мин.
Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение? Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение?
Чете се за: 03:37 мин.
Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева
Чете се за: 00:47 мин.
След речта на Тръмп - коментари и реакции След речта на Тръмп - коментари и реакции
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са ранени
Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ронан Учителя – един американец във Видин
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ