Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран

Технически дискусии ще има в понеделник във Виена
Посредникът в преговорите между Съединените щати и Иран - Оман проведе допълнителни разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс тази вечер във Вашингтон.
Оман е бил представен от външния си министър. Като цяло разговорите са били позитивни, министърът се надява на сериозен прогрес, предаде саудитският телевизионен канал Ал Хадат. Технически дискусии ще има в понеделник във Виена.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска сделка с Иран и не би искал да използва военна сила, но според него понякога това се налага. Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран, а Полша и Китай посъветваха гражданите си да се евакуират от страната и да не пътуват до там.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не съм доволен от факта, че не са склонни да ни дадат това, което трябва да имаме, така че не съм във възторг от това. Ще видим какво ще се случи. Днес ще проведем допълнителни разговори."