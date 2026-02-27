Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран

Посредникът в преговорите между Съединените щати и Иран - Оман проведе допълнителни разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс тази вечер във Вашингтон.

Оман е бил представен от външния си министър. Като цяло разговорите са били позитивни, министърът се надява на сериозен прогрес, предаде саудитският телевизионен канал Ал Хадат. Технически дискусии ще има в понеделник във Виена.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска сделка с Иран и не би искал да използва военна сила, но според него понякога това се налага. Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран, а Полша и Китай посъветваха гражданите си да се евакуират от страната и да не пътуват до там.