Дидие Дешан критикува съдията след загубата от Испания

Франция не успя да стане първата страна, която играе на три поредни финала на световно първенство, а селекционерът на тима Дидие Дешан говори за разочарованието, което властва в отбора. Той призна донякъде класата на Испания, но пък стана поредният, разкритикувал ФИФА – този път за избора на съдията за този мач Иван Бартон от Салвадор. Нисичкият арбитър се прочу в ранните етапи на Мондиала, а днес си навлече гнева и на „петлите“.

В интервю за телевизия M6 след елиминацията с 0:2 от Испания в полуфинала на световното първенство, треньорът на Франция призна превъзходството на Испания.

„Очевидно има много разочарование. Играчите са съкрушени, защото имахме високи амбиции. Въпреки че трябва да бъдем реалисти и да признаем, че днес бяхме с една стъпка по-надолу технически срещу отбор, който знаеше какво прави. Вината е предимно наша. След това задавам въпрос и няма да отговоря: „Достатъчно добър ли е съдията, за да ръководи полуфинал на световно първенство?“ И не казвам това, защото загубихме, но имаше определени ситуации... Често неблагоприятни и за нас“, смята наставникът.

След това той прояви професионализъм и се спря на проблемите в тима си.

„Основната причина е, че бяхме малко под нивото си и по-малко опасни в нападение, отколкото можехме да бъдем. Допуснахме няколко технически грешки и пропуснахме подавания, които можеха да доведат до ситуации и положения. Трябва да го приемем; това е най-високото ниво, дори и да боли. Това беше последната стъпка преди този потенциален финал... Така че ще играем мача за третото място. Ще го играем, а това не отнема нищо от постигнатото от нас. Но в този мач Испания показа нещо повече“, допълни французинът.

Дешан ще се раздели с тима след края на първенството, за да отстъпи мястото си на легендата Зинедин Зидан.