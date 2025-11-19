БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отборът на Кюрасао се класира за световното след нулево равенство срещу Ямайка в последния мач от група H от квалификациите за зона КОНКАКАФ.

Дик Адвокаат ще бъде най-възрастният треньор на Мондиал 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на Кюрасао - Дик Адвокаат, ще се превърне в най-възрастният треньор, ръководил отбор на световно първенство по футбол.

78-годишният специалист ръководи националния отбор на карибската страна от януари 2024 година, като за този период е записал 11 победи, 6 равенства и само 2 загуби, включително и 1:1 срещу Канада през лятото в груповата фаза на КОНКАКАФ Голд Къп.

Адвокаат е водил два отбора на световно първенство до момента - начело през 1994 година и Република Корея през 2006. С участието си догодина той ще подобри рекорда на Ото Рехагел за най-възрастен треньор в турнира. Германецът беше на 71 години, когато изведе Гърция на финалите в Южна Африка през 2010.

Отборът на Кюрасао осигури първото си класиране за надпреварата след като извоюва нулево равенство срещу Ямайка в последния мач от група H от квалификациите за зона КОНКАКАФ.

Островната държава е и страната с най-малобройно население, която е достигала световно първенство, с малко над 150 хиляди души. Досега този рекорд се държеше от Исландия, която дебютира на Мондиал 2018.

