Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Кюрасао стана най-малката държава, класирала се на Мондиал 2026

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Хаити също ще участва на световното първенство по футбол.

кюрасао стана малката държава класирала мондиал 2026
Снимка: БТА
Националният отбор на Кюрасао се класира за световното първенство по футбол през 2026 година, след като спечели Група Б в квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Отборът, воден от нидерландския специалист Дик Адвокаат, спечели групата с 12 точки. Кюрасао е най-малката държава, класирала се за световното първенство.

Населението на острова в южната част на Карибите е приблизително 150 000 души. Предишната най-малко населена държава, играла на финалите на световното първенство, беше Исландия (334 000).

В последния си мач от квалификациите Кюрасао завърши 0:0 с Ямайка на стадион „Индипендънс Парк“ в Кингстън.

Старши треньорът на Кюрасао Дик Адвокаат пропусна мача поради семейни причини и отборът бе воден в този мач от помощник-треньорите Дийн Горе и Кор Пот. Домакините останаха с десет души в края на мача, тъй като Джонатан Ръсел получи два жълти картона за шест минути. Ямайка завърши на второ място с 11 точки.

В Група А Панама победи Ел Салвадор с 3:0 и зае първото място в Група А с 12 точки, гарантирайки си участие но Мондиала. Суринам загуби от Гватемала (1:3) и завърши втори с 9 точки.

В Група C Хаити победи Никарагуа с 2:0 и се класира за световното първенство през 2026 г. с 11 точки. В игра за Хаити като резерва влезе бившият нападател на ЦСКА Дикенс Назон.

Хондурас завърши наравно 0:0 с Коста Рика и завърши втори.

Световното първенство ще се проведе през 2026 г. в Канада, САЩ и Мексико. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.

