Димитър Георгиев откри обучителен семинар с директори и заместник-директори на спортни училища в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
В рамките на събитието заместник-министърът на младежта и спорта награди с почетни плакети спортните училища с голям принос за развитието на спорта.

Димитър Георгиев
Снимка: пресцентър ММС
Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев откри обучителен семинар с директори и заместник-директори на спортни училища в България. По време на събитието, организирано от Министерството на младежта и спорта, бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дейността на спортните училища, управлението и контролът на учебно-тренировъчния процес и професионалното образование.

„Убеден съм, че обучителният семинар ще бъде изключително ползотворен и градивен по отношение на нашето взаимодействие и партньорство и ще даде конкретни насоки за Вашата работа занапред. За нас е изключително ценно да чуем Вашите проблеми, които съпътстват ежедневната Ви работа, както и Вашите предложения, които са в интерес на развитието на българския спорт. Само заедно можем да вървим успешно напред към възпитаването и обучаването на успешни млади спортисти, достойни за традициите на българската спортна школа“, заяви зам.-министър Георгиев и поздрави присъстващите за успехите на техните ученици от големи спортни форуми.

Гост-лектори на събитието бяха ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“ проф. Красимир Петков, Елка Гълева – главен експерт в Антидопинговия център, както и Станислав Груев, който е главен експерт в дирекция „Учебни програми и образователно съдържание“ на Министерство на образованието и науката.

В рамките на събитието зам.-министър Георгиев награди с почетни плакети спортните училища с голям принос за развитието на спорта.

