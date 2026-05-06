Димитър Илиев: Джиро д'Италия в България е исторически момент за нашия спорт

Снимка: БТА
Министърът на младежта и спорта коментира трудностите при организацията и подчерта, че е имал възможността лично да премине през етапите на състезанието.

Димитър Илиев
Снимка: БТА
„Вярвам, че Бургас и България са готови за това грандиозно събитие. Това е исторически момент за нас. Спортно събитие от такъв мащаб се случва за първи път“, заяви служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев пред журналисти в Бургас преди официалната церемония по представянето на отборите в колоездачната обиколка Джиро д'Италия .

Според министър Илиев организацията е на високо ниво и ще остави незабравими спомени както у състезателите, така и у публиката. Той изрази благодарност към всички екипи, министерства и кметове на общини, участвали в подготовката на мащабното мероприятие.

Министърът подчерта, че е имал възможността лично да премине през етапите на състезанието.

„В момента е може би най-подходящият сезон за провеждане на такъв тип състезание. Уникална красота, невероятни гледки – вярвам, че всички ще бъдат много доволни“, допълни той.

По думите му най-голямото предизвикателство за атлетите ще бъде вторият етап от надпреварата.

„Аз се уморих, докато се возех в колата, представям си тези хора как ще го карат. Това са наистина атлети на топ световно ниво“, посочи Илиев и добави, че фактът, че стартът е в България, ще бъде изключително интересен за зрителите и отборите.

Министър Илиев коментира и трудностите при организацията, като посочи, че при събития от такъв мащаб винаги възникват неочаквани проблеми. Той открои състоянието на пътищата като едно от основните затруднения.

„Заварихме ситуацията буквално три дни преди да влезем (в управлението). Бяха подписали договора и много малко от нещата бяха свършени“, обясни министърът, но подчерта, че благодарение на „страхотния ентузиазъм“ и изключително многото работа, свършена от всички екипи, организацията е финализирана успешно.

Официалната церемония по представяне на отборите се провежда Летния театър на Бургас. Първият етап на Джиро д`Италия 2026 ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София.

Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ.

