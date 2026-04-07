БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев участва в представянето на рубриката „Giro d’Italia 2026 – с колело в България“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта сподели очакванията си за предстоящото колоездачно състезание.

Димитър Илиев
Снимка: БТА
Слушай новината

През май България ще бъде домакин на старта и първите три етапа от Giro d’Italia – едно от най-престижните колоездачни състезания в света, което привлича световния елит и милиони зрители. Инициативата на Българската телеграфна агенция (БТА) е възможност да се подчертае значението на това събитие както за развитието на спорта, така и за утвърждаването на страната ни като привлекателна спортна и туристическа дестинация. Това заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев по време на представянето на новата рубрика на БТА „Giro d’Italia 2026 – с колело в България“.

Рубриката е посветена на домакинството на България на първите три етапа от престижната колоездачна надпревара в периода 8–10 май 2026 г. Чрез мрежата от 33 пресклуба БТА ще осигурява регулярно отразяване на състезанието, като съдържанието ще бъде достъпно и на английски език с цел достигане до широка международна аудитория и популяризиране на България на глобално ниво.

В събитието участие взеха министърът на туризма Ирена Георгиева, кметът на София Васил Терзиев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на Несебър Николай Димитров, зам.-кметът на Велико Търново Георги Недев, председателят на Българската федерация по колоездене Александър Алексиев, генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Българската национална телевизия ще излъчва на живо старта и първите три етапа на Giro d’Italia от България. Българското национално радио също се включва като партньор в информационната кампания по популяризирането на събитието.

Представянето на рубриката на БТА се проведе в Световния ден на здравето и професионалния празник на работещите в здравеопазването у нас.

„Днешното събитие е особено символично, защото поставя акцент върху ролята на спорта като ключов фактор за превенция на зависимости, за поддържане на добро здраве и за насърчаване на активен и пълноценен начин на живот сред всички възрастови групи“, каза още Илиев.

Той подчерта, че съвместните усилия между Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма в партньорството с националните медии ще допринесат за по-широк обществен интерес и успешно провеждане на събитието в България.

Свързани статии:

#„Giro d’Italia 2026“ #Димитър Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ