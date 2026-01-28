Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира в Манама

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Манама (Бахрейн) с награден фонд 225 000 щатски долара.

Българинът допусна обрат и отстъпи със 7:5, 1:6, 5:7 на №135 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш №1 при юношите. Срещата продължи 2 часа и 19 минути.

Преди този мач Кузманов постигна две победи в квалификациите.

32-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив в 11-ия гейм, но загуби втората част с 1:6. Кузманов поведе с 4:0 в решителния трети сет, но допусна изравняване при 4:4. 19-годишният норвежец реализира нов брейк за 6:5 в своя полза, след което затвори мача на собствен сервис.