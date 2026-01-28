БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира в Манама

от БНТ
Спорт
Поражение за българския тенисист в Бахрейн.

прекъснаха мач димитър кузманов задар
Снимка: БТА
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Манама (Бахрейн) с награден фонд 225 000 щатски долара.

Българинът допусна обрат и отстъпи със 7:5, 1:6, 5:7 на №135 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш №1 при юношите. Срещата продължи 2 часа и 19 минути.

Преди този мач Кузманов постигна две победи в квалификациите.

32-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив в 11-ия гейм, но загуби втората част с 1:6. Кузманов поведе с 4:0 в решителния трети сет, но допусна изравняване при 4:4. 19-годишният норвежец реализира нов брейк за 6:5 в своя полза, след което затвори мача на собствен сервис.

#Димитър Кузманов

