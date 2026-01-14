Димитър Кузманов отрази четири мачбола, но отпадна от турнира от сериите „Чалънджър“ в Глазгоу

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поставеният под номер 4 в схемата Кузманов отстъпи на Лиъм Броуди (Великобритания).

Димитър Кузманов претърпя поражение във втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро. Българинът отрази четири мачбола във втората част, изпращайки двубоя в решаващ сет, но в него не успя да остане конкурентен и приключи участието си в надпреварата.

Поставеният под номер 4 в схемата Кузманов отстъпи на Лиъм Броуди (Великобритания) с 6:7(3), 7:6(6), 6:2 за два часа и 47 минути. Пловдивчанинът допусна брейк в петия гейм, но го върна веднага, а до края на сета и двамата спечелиха останалите си подавания. В тайбрека обаче британецът беше по-добър, с което излезе напред в резултата.

Във втората част Броуди направи първия пробив в шестия гейм, но българинът върна брейка в деветия. При 6:5 за британеца Кузманов отрази три мачбола и успя да изпрати сета в тайбрек. В него двамата бяха равностойни, но Броуди достигна до нов мачбол при 6:5 точки в своя полза. Българинът го спря и при тази възможност да затвори срещата, а после осъществи два минипробива и реализира първия си сетбол на свой сервис.

Решаващият сет започна с две последователни загубени подавания на Кузманов и пасив от 0:4, след което той не успя да се съвземе.

32-годишният пловдивчанин все пак заработи 910 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 263-ото място.

