БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнир от сериите „Чалънджър“ в Манама

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Победа за втората ракета на България при мъжете в Бахрейн.

Димитър Кузманов
Снимка: БТА
Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 щатски долара.

Във втория предварителен кръг втората ракета на България преодоля съпротивата на Сергей Фомин (Узбекистан) с 1:6, 6:3, 6:1 за малко над два часа игра.

Кузманов отстъпи в първия сет след три пробива на съперника, но коренно промени играта си в остатъка от мача. Във втората част 32-годишният българин проби при 1:1, но веднага загуби следващото си подаване и реализира нов брейк чак при 3:3, а при 5:3 в своя полза спечели сета при сервис на противника.

В решаващия трети сет Кузманов реализира два пробива, а при 5:1 се нуждаеше от четири мачбола, за да излезе печеливш в срещата.

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

