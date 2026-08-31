Димитър Кузманов преодоля квалификациите в Порто

Българският тенисист Димитър Кузманов записа втора поредна победа и се класира за основната схема на единично на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният пловдивчанин, който е поставен под номер 3 в пресявките, надигра 10-ия поставен Максим Жанвие (Франция) с 6:4, 4:6, 6:2 за два часа и 11 минути на корта.

След размяна на пробиви в началото на първия сет, Кузманов осъществи ключов брейк в десетия гейм и поведе в общия резултат. Българинът допусна пробив в самото начало на втората част и не успя да преодолее изоставането си.

Така се стигна до решаващ трети сет, в който пловдивчанинът пое инициативата след брейк за 4:2 и до края на позволи на съперника си да отговори.

С този успех Димитър Кузманов заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 382-рото място, както и 955 евро от наградния фонд на надпреварата.