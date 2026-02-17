БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 00:50 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кузманов започна с победа на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Индия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

В следващия кръг пловдивчанинът ще играе с поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония).

прекъснаха мач димитър кузманов задар
Снимка: БТА
Слушай новината

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът надделя над Филип Секулич (Австралия) с 6:4, 7:5 за час и 56 минути игра.

32-годишният Кузманов направи пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част след 4:5 направи серия от три поредни гейма, за да стигне до обрат и крайната победа.

В следващия кръг пловдивчанинът ще играе с поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония). Двамата не са се срещали на корта досега.

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски ще играе на двойки. Той и Сидхант Бантия (Индия) са поставени под номер 1 и първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

На единично Донски записа победа и загуба в квалификациите.

#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
5
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт
6
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...

Още от: Български тенис

Виктория Томова продължава напред в Оейраш
Виктория Томова продължава напред в Оейраш
Лиа Каратанчева отпадна на старта на сингъл на тенис турнира в зала в Мидланд (САЩ) Лиа Каратанчева отпадна на старта на сингъл на тенис турнира в зала в Мидланд (САЩ)
Чете се за: 00:45 мин.
Елизара Янева с рекордно класиране в световната ранглиста на WTA Елизара Янева с рекордно класиране в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 01:22 мин.
Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите в Ню Делхи Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите в Ню Делхи
Чете се за: 01:15 мин.
Григор Димитров прогресира с позиция в ранглистата на АТП Григор Димитров прогресира с позиция в ранглистата на АТП
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Донски започна с победа в Ню Делхи, Димитър Кузманов влиза директно в основната схема Александър Донски започна с победа в Ню Делхи, Димитър Кузманов влиза директно в основната схема
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба "Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията "Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Измама за 10 млн. евро в Лувъра: Разкриха престъпна група,...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ