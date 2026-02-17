Димитър Кузманов започна с победа на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Индия

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът надделя над Филип Секулич (Австралия) с 6:4, 7:5 за час и 56 минути игра.

32-годишният Кузманов направи пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част след 4:5 направи серия от три поредни гейма, за да стигне до обрат и крайната победа.

В следващия кръг пловдивчанинът ще играе с поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония). Двамата не са се срещали на корта досега.

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски ще играе на двойки. Той и Сидхант Бантия (Индия) са поставени под номер 1 и първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

На единично Донски записа победа и загуба в квалификациите.