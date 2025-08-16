Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Доновете" се наложиха безпроблемно над втородивизионен отбор.

контузия спря устрема димитър митов
Слушай новината

Абърдийн и Димитър Митов се класираха за четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата в Шотландия. "Доновете" се наложиха безпроблемно с 3:0 при гостуването си на втородивизионния Грийнък Мортън.

Вратарят на българския национален отбор Митов започна като титуляр и остана на терена през целия мач. Домакините отправиха само един точен удар в рамките на целия двубой.

Головете за Абърдийн бяха дело на Сигерт Нилсен и Кусини Йеги в 32-ата и 37-ата минута.

Превъзходството за гостите продължи и след почивката, а Лейтън Кларксън оформи крайното 3:0 само 11 минути преди края на редовното време.

#ФК Абърдийн #Димитър Митов

