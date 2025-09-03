БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Апоел Тел Авив очаква с нетърпение мачовете на отбора от Евролигата в София.

Димитрис Итудис
Снимка: БТА
Слушай новината

Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола, заяви старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис преди контролната среща с Балкан Ботевград в "Арена 8888".

Именно в тази зала израелците ще изиграят домакинските си мачове от новия сезон в Евролигата.

"Благодаря на министъра на спорта и на правителството, че имаме възможност да домакинстваме в София. Бих искал да благодаря на всички замесени, на цялата администрация и на Националната спортна база за всички усилия, които положиха, за да приведем това прекрасно съоръжение във вид за мачове от Евролигата. Това е подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола. Утре залата ще приеме инспекцията на Евролигата и ще получи сертификат", заяви Итудис.

Днес залата бе инспектирана от спортния министър Иван Пешев, който поздрави своя екип, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и управниците на залата за това, че са привели съоръжението до най-високите европейски стандарти.

"Надявам се тук да имаме много приятни емоции и приятни моменти. Баскетболът е игра на емоции. Важно е да отбележим, че ние като отбор сме тук заради ситуацията в световен мащаб. Фенската ни база е в Израел и съответно бяхме принудени да търсим решение. Радвам се, че тази година сме тук и можем да се концентрираме върху следващите десет месеца. След края на сезона ще видим каква е ситуацията и дали можем да се върнем в нашия дом", продължи Итудис.

Наставникът се надява мачовете на отбора да се радват на публика от страна на баскетболните школи.

"Надявам се имената на играчите от Евролигата да привлекат интерес на местно ниво. България и София са прекрасно място, което може да предложи както културни развлечения, така и прекрасна природа. Аз самия прекарах време в разходки в планината. Ще направим жест към всички български баскетболни школи - ще поканим всички деца и техните семейства да видят най-високото ниво на баскетбола в София", завърши той.

Свързани статии:

Иван Пешев инспектира "Арена София" преди домакинствата на Апоел в Евролигата
Иван Пешев инспектира "Арена София" преди домакинствата на Апоел в Евролигата
Представителите на израелския клуб изразиха удовлетворение от...
Чете се за: 03:00 мин.
#БК Апоел Тел Авив #Димитрис Итудис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Баскетбол

Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В" Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"
Чете се за: 01:27 мин.
Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025 Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:00 мин.
Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща
Чете се за: 01:12 мин.
Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ) Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ)
Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ