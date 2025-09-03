Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България

Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола, заяви старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис преди контролната среща с Балкан Ботевград в "Арена 8888".

Именно в тази зала израелците ще изиграят домакинските си мачове от новия сезон в Евролигата.

"Благодаря на министъра на спорта и на правителството, че имаме възможност да домакинстваме в София. Бих искал да благодаря на всички замесени, на цялата администрация и на Националната спортна база за всички усилия, които положиха, за да приведем това прекрасно съоръжение във вид за мачове от Евролигата. Това е подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола. Утре залата ще приеме инспекцията на Евролигата и ще получи сертификат", заяви Итудис.

Днес залата бе инспектирана от спортния министър Иван Пешев, който поздрави своя екип, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и управниците на залата за това, че са привели съоръжението до най-високите европейски стандарти.

"Надявам се тук да имаме много приятни емоции и приятни моменти. Баскетболът е игра на емоции. Важно е да отбележим, че ние като отбор сме тук заради ситуацията в световен мащаб. Фенската ни база е в Израел и съответно бяхме принудени да търсим решение. Радвам се, че тази година сме тук и можем да се концентрираме върху следващите десет месеца. След края на сезона ще видим каква е ситуацията и дали можем да се върнем в нашия дом", продължи Итудис.

Наставникът се надява мачовете на отбора да се радват на публика от страна на баскетболните школи.