Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България

Наставникът на Апоел Тел Авив очаква с нетърпение мачовете на отбора от Евролигата в София.
Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола, заяви старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис преди контролната среща с Балкан Ботевград в "Арена 8888".
Именно в тази зала израелците ще изиграят домакинските си мачове от новия сезон в Евролигата.
"Благодаря на министъра на спорта и на правителството, че имаме възможност да домакинстваме в София. Бих искал да благодаря на всички замесени, на цялата администрация и на Националната спортна база за всички усилия, които положиха, за да приведем това прекрасно съоръжение във вид за мачове от Евролигата. Това е подарък за всички хора в България и феновете на баскетбола. Утре залата ще приеме инспекцията на Евролигата и ще получи сертификат", заяви Итудис.
Днес залата бе инспектирана от спортния министър Иван Пешев, който поздрави своя екип, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и управниците на залата за това, че са привели съоръжението до най-високите европейски стандарти.
"Надявам се тук да имаме много приятни емоции и приятни моменти. Баскетболът е игра на емоции. Важно е да отбележим, че ние като отбор сме тук заради ситуацията в световен мащаб. Фенската ни база е в Израел и съответно бяхме принудени да търсим решение. Радвам се, че тази година сме тук и можем да се концентрираме върху следващите десет месеца. След края на сезона ще видим каква е ситуацията и дали можем да се върнем в нашия дом", продължи Итудис.
Наставникът се надява мачовете на отбора да се радват на публика от страна на баскетболните школи.
"Надявам се имената на играчите от Евролигата да привлекат интерес на местно ниво. България и София са прекрасно място, което може да предложи както културни развлечения, така и прекрасна природа. Аз самия прекарах време в разходки в планината. Ще направим жест към всички български баскетболни школи - ще поканим всички деца и техните семейства да видят най-високото ниво на баскетбола в София", завърши той.