БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев инспектира "Арена София" преди домакинствата на Апоел в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Представителите на израелския клуб изразиха удовлетворение от условията и сътрудничеството с българските институции.

Иван Пешев
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев инспектира "Арена София" за готовността на залата да приеме домакинските мачове на баскетболния Апоел (Тел Авив) в Евролигата за мъже през предстоящия сезон.

Както е известно, израелският тим изрази желание да играе своите мачове от надпреварата в София заради отличните условия и гостоприемството.

След проведени разговори между ръководството на клуба и министър Пешев бяха предприети необходимите стъпки за осъществяване на домакинството. За да отговори на изискванията на Евролигата, "Арена София" премина през серия подобрения в условията за отборите, съдиите, медиите и публиката, както и в мерките за сигурност и достъпност.

По време на инспекцията министър Пешев, зам.-министър Димитър Георгиев, изпълнителният директор на Национална спортна база Пламен Манолов, изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов, старши треньорът на Апоел (Тел Авив) Димитрис Итудис и генералният мениджър на клуба Георгиос Хинас се запознаха с извършените дейности. Очаква се официалната сертификация да бъде издадена на 4 септември.

Представителите на израелския клуб изразиха удовлетворение от условията и сътрудничеството с българските институции и изказаха благодарност към министър Пешев за оказаното съдействие. От своя страна министърът пожела успех на отбора в надпреварата и изрази надежда, че новото попълнение в клуба – българският национал Борислав Младенов, ще подпомогне отбора със своята енергия и амбиция и ще зарадва българската публика с изявите си.

Апоел, който преди десетина дни привлече Младенов в състава си, тази вечер от 19:00 часа ще изиграе и първата си контролна среща на българска земя срещу Балкан Ботевград. Входът за зрители е свободен.

Домакинството на израелския отбор в София в най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол за мъже ще предостави възможност на местните фенове да видят на родна земя най-добрия български баскетболист Александър Везенков с клубния му тим Олимпиакос (Гърция).

Първият мач на Апоел (Тел Авив) от предстоящия сезон в Евролигата в София ще бъде на 30 септември срещу испанския гранд Барселона. До края на редовния сезон на турнира през април 2026 година на българска земя ще пристигнат още отбори като Реал Мадрид, Панатинайкос, Монако, Фенербахче, Байерн Мюнхен, Партизан, Цървена звезда и други.

Свързани статии:

Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Министърът на младежта и спорта увери, че залата е в перфектно...
Чете се за: 02:20 мин.
#Евролига 2025/26 #министър Иван Пешев #БК Апоел Тел Авив #"Арена София"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Европейски баскетбол

Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В" Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"
Чете се за: 01:27 мин.
Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025 Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:00 мин.
Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България
Чете се за: 02:37 мин.
Португалия ще играе за първи път в историята си плейофи на Евробаскет Португалия ще играе за първи път в историята си плейофи на Евробаскет
Чете се за: 02:12 мин.
Великобритания повлече Черна гора със себе си към елиминация от Евробаскет Великобритания повлече Черна гора със себе си към елиминация от Евробаскет
Чете се за: 05:00 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ