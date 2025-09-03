Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти

Столичната зала "Арена София" отговаря най-високите европейски стандарти и ще бъде домакин на мачове от Евролигата, заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев след инспекция на съоръжението днес. Той добави, че това е възможно благодарение на усилията, които Министерството на младежта и спорта, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и управниците на залата свършиха в последните три месеца.

Тази вечер от 18:00 израелският Апоел ще изиграе контрола с българския клуб Балкан Ботевград, а входът е свободен за фенове.

"В последните три месеца екипът на министерството, ръководството на Национална спортна база (НСБ) и ръководството на Апоел вложиха ужасно много работа, за да може София да бъде домакин на баскетбол от най-високо европейско ниво", заяви министър Пешев пред журналисти в "Арена София".

Първият мач на Апоел Тел Авив от предстоящия сезон в Евролигата в София ще бъде на 30 септември срещу испанския гранд Барселона. До края на редовния сезон на турнира през април 2026 година на българска земя ще пристигнат още отбори като Реал Мадрид, Панатинайкос, Монако, Фенербахче, Байерн Мюнхен, Партизан, Цървена звезда и други.