Динко Динев отпадна във втория кръг на турнир в Исламабад

Динко Динев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в Исламабад (Пакистан) с награден фонд от 60 хиляди долара.

Българинът отстъпи пред втория в схемата и 213-и в световната ранглиста Джей Кларк (Великобритания) с 2:6, 7:6(1), 2:6. Срещата продължи точно два часа игра.

21-годишният Динев участва и в надпреварата на двойки, където си партнира с австриеца Матиас Уйвари, а двамата достигнаха до четвъртфиналите.

Техни съперниците ще бъдат четвъртите поставени Доминик Палан (Чехия) и Денис Евсеев (Казахстан).