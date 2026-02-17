БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Динко Динев продължава към четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх

Българинът и Али Хабиб надделяха над поляци на турнира в Египет.

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Али Хабиб (Великобритания) победиха поляците Пьотр Гринковски и Ян Верблински със 7:5, 4:6, 10-8 за 95 минути.

В решителната трета част двамата изостанаха с 2:6, но успяха да изравнят 6:6. При 8:8 те спечелиха последващите две разигравания, а с това и срещата.

В спор за място на полуфиналите Динев и Хабиб ще играят срещу вторите поставени Карим Ибрахим (Египет) и Владимир Ужиловски (Украйна).

На сингъл българинът е поставен под номер 8 в схемата и в първия кръг излиза срещу Керем Йълмаз (Турция).

# Динко Динев

