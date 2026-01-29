БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Динко Динев с две победи на турнир в Кувейт

Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

французин спря динко динев ираклион
Снимка: БТА
Слушай новината

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Захра (Кувейт) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата на сингъл българин направи обрат и победи с 5:7, 6:1, 6:3 Керем Йълмаз (Турция). Срещата продължи 2 часа и 4 минути.

21-годишният българин навакса пасив от 2:4 до 4:4 в първия сет, но след 5:5 загуби два поредни гейма и отстъпи с 5:7. Динев тотално доминира във втората част и след шест поредни спечелени гейма от 0:1 до 6:1 изравни резултата в сетовете. Българинът проби още в първия гейм на третата решаваща част, а след още един брейк в деветия гейм триумфира с победата.

Във втория кръг Динко Динев ще играе срещу квалификанта Мелих Анаватан (Турция).

Българинът се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Динев и Феликс Мишкер (Великобритания) победиха с 6:3, 6:3 германците Дийн Тюрнер и Ноа Тюрнер (Германия), а за място на полуфиналите те ще играят срещу победителите от мача между първите поставени турци С. Мерт Оздемир и Мерт Наци Тюркер срещу Барни Фицпатрик (Великобритания) и Тимофий Милованов (Украйна).

