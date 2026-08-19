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Дисциплинарната комисия на БФ Волейбол наложи наказания на Валентин и Георги Братоеви

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Спорт
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ВК Дея спорт Бургас Георги Валентин Братоев
Снимка: startphoto.bg АРХИВ
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Дисциплинарната комисия към Българската федерация по волейбол разгледа случая след четвъртфиналния мач от седмия кръг на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас между двойките Валентин Братоев/Константин Митев и Денис Карягин/Калоян Вълчинов.

Комисията се запозна с доклада от срещата, решението на Комисията по плажен волейбол и предоставения видеоматериал. Установено е неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев спрямо Калоян Вълчинов, както и навлизане на Георги Братоев на игрището и опит за физическа саморазправа. Благодарение на намесата на Денис Карягин и официалните лица до по-сериозна ескалация не се е стигнало.

Дисциплинарната комисия отбелязва, че е възможно да е имало провокация към Валентин Братоев, но тя не е била докладвана по установения ред и не оправдава проявите на вербална или физическа агресия.

На свое заседание комисията прие, че двамата състезатели са извършили дисциплинарни нарушения и наложи следните наказания:

• Валентин Братоев – лишаване от състезателни права за две срещи от Държавните първенства на БФВ и глоба от 1000 евро;

• Георги Братоев – лишаване от състезателни права за две срещи от Държавните първенства на БФВ и глоба от 1500 евро.

Наказанията са наложени независимо от решението на Комисията по плажен волейбол за дисквалификация.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия към БФВ.

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#Валентин Братоев #Георги Братоев

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