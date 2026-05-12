ДК към БФС санкционира Левски с над 5000 евро, отложи случая с расистки обиди

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи сериозни финансови санкции на Левски заради поведението на привържениците по време на шампионските празненства при загубата от Лудогорец с 0:1.

Общият размер на глобите за „сините“ надхвърля 5000 евро, като наказанията са за различни провинения на публиката. В същото време комисията отложи за следващо заседание разглеждането на инцидентите с расистки обиди към Антоан Конте от Ботев Пловдив по време на двубоя с Черно море.

Наложени глоби на Левски:

153.39 евро – нерегламентирано използване на факли и димки

2045.17 евро – изстреляни ракети

511.29 евро – използване на факли и димки, довели до спиране на играта

511.29 евро – хвърлени факли на терена

1022.58 евро – хвърлени предмети

1022.58 евро – обидни и нецензурни скандирания



Други санкции и решения:

ЦСКА 1948 – 511.29 евро за неуважително отношение (неизползване на актуална емблема)

Миньор Перник – 511.29 евро за хвърлени предмети

Велислав Вуцов (Миньор) – наказание от 3 мача и глоба 766.94 евро

Санкции и лишаване от права за редица футболисти от клубове като ЦСКА София, Арда Кърджали и Спартак Варна



Комисията наложи и множество предупреждения и краткосрочни наказания на състезатели и официални лица в Първа и Втора лига след изиграните кръгове.

Очаква се на следващото заседание да бъдат разгледани подробно инцидентите от мача между Черно море и Ботев Пловдив, които предизвикаха сериозен обществен отзвук.