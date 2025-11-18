До 31 декември е срокът за подаване на „декларация живот“ от пенсионери в чужбина

Всички лица, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, са длъжни да подават декларация за продължаване на получаването ѝ („декларация живот“), съобщиха от Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Сливен.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е въведен нов раздел за изплащане на пенсии на лица с постоянен адрес в държави, за които не се прилагат международни договори или европейските регламенти. Лица с постоянен адрес в чужбина са тези, за които има данни, че нямат настоящ адрес в България. Разпоредбата се отнася за държави като Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Япония и др., както и за лицата в Турция, за които не се прилага споразумението за изплащане на пенсиите чрез SGK.

Редът за подаване на декларации не се променя за пенсионерите в ЕС и в държави с действащи спогодби. Лицата, получаващи пенсия в Турция чрез турския осигурителен институт (SGK), продължават да подават декларация два пъти годишно – през януари и юли.

Пенсионерите в държави извън ЕС и извън обхвата на международни договори подават декларация годишно в периода 1 ноември – 31 декември. За 2025 г. срокът е до 31 декември, като заверката от официален орган трябва да е с дата след 1 ноември.

Документът се заверява от консулска служба или друг официален орган и може да се подаде лично, по пощата, чрез пълномощник или електронно – с КЕП или ПИК. Формуляр и подробна информация са публикувани на сайта на НОИ.

Служители на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) – Сливен посетиха от началото на месеца 11 населени места в областта, за да информират жителите за предстоящите промени по повод въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., съобщиха от институцията.