До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков

До следващото лято в Плевен да няма режим на водата - тази цел постави премиерът Росен Желязков, който се зае лично с водната криза в града. Той на място провери как се изпълняват набелязаните от правителството мерки за справяне с проблема. Въпреки усилията за подобряване на водоснабдяването, проблемът с липсата на вода няма да се реши, ако не се извърши сериозен ремонт на ВиК-а мрежата в града, тъй като загубите по нея надхвърлят 70 процента. На заседанието на кризисния щаб Желязков обяви, че е разпоредил на Напоителни системи да изготвят анализ за възможни алтернативни водоизточници в района.

Близо 40 литра вода в секунда влизат в Плевен след като за седмица водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ бяха удвоени, а в района на „Ясенски канал“ се изгради още един тръбопровод. Увеличени са и работещите помпени станции от 5 на 15.

Росен Желязков, министър-председател на Р България: „Вода тече на места, на които не е текла вода, защото са рехабилитирани канали, защото са разчистени дерета, защото са направени неща, които не са правени – защото не е имало хабер. Догодина не трябва да има режим и това е наша отговорност. Ние тук залагаме авторитета на правителството с това, че този въпрос трябва да бъде решен.“

70% от ВиК-мрежата в Плевен трябва да бъде сменена и общината трябва да поеме риска да извърши ремонтите, които неизбежно ще доведат до недоволство от страна на гражданите.

Росен Желязков, министър-председател на Р България: „Ако общината няма политическия потенциал и волята да го направи, да каже. Ако не може, ще го направи ВиК, ако и ВиК не може – ще търсим извънредни мерки.“ Д-р Валентин Христов, кмет на община Плевен:„В момента общият ни проблем е единствено довеждащият водопровод. ... И мнението и на борда е, че трябва да се работи за подмяна на водопровода и съответно изграждане на язовир."

Оказва се, че от общинската програма за Плевен, която е на стойност 50 милиона лева, само един милион е бил заделен за водоснабдяване. Тя ще бъде преразгледана и всички средства ще бъдат използвани за ВиК-а проекти, заяви премиерът Желязков.

Атанас Зафиров, председател на Националния борд на водите: „Търпим щети от дългогодишно политическо безхаберие и несвършена работа, не е време да търсим вини, време е за действия,...“ Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Да има граждански контрол на всички дейности, които се извършват тук, разходната част най-вече, за да няма спекулации.“

Очакванията на регионалния министър Иван Иванов са до Нова година дневният воден режим в Плевен да бъде отменен и евентуално да остане само нощният в случай, че водните количества от водопровода Черни Осъм останат ниски.