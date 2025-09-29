БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Правителството предприема спешни мерки, включително рехабилитация на канали, разчистени дерета и анализ на алтернативни водоизточници

Слушай новината

До следващото лято в Плевен да няма режим на водата - тази цел постави премиерът Росен Желязков, който се зае лично с водната криза в града. Той на място провери как се изпълняват набелязаните от правителството мерки за справяне с проблема. Въпреки усилията за подобряване на водоснабдяването, проблемът с липсата на вода няма да се реши, ако не се извърши сериозен ремонт на ВиК-а мрежата в града, тъй като загубите по нея надхвърлят 70 процента. На заседанието на кризисния щаб Желязков обяви, че е разпоредил на Напоителни системи да изготвят анализ за възможни алтернативни водоизточници в района.

Близо 40 литра вода в секунда влизат в Плевен след като за седмица водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ бяха удвоени, а в района на „Ясенски канал“ се изгради още един тръбопровод. Увеличени са и работещите помпени станции от 5 на 15.

Росен Желязков, министър-председател на Р България: „Вода тече на места, на които не е текла вода, защото са рехабилитирани канали, защото са разчистени дерета, защото са направени неща, които не са правени – защото не е имало хабер. Догодина не трябва да има режим и това е наша отговорност. Ние тук залагаме авторитета на правителството с това, че този въпрос трябва да бъде решен.“

70% от ВиК-мрежата в Плевен трябва да бъде сменена и общината трябва да поеме риска да извърши ремонтите, които неизбежно ще доведат до недоволство от страна на гражданите.

Росен Желязков, министър-председател на Р България: „Ако общината няма политическия потенциал и волята да го направи, да каже. Ако не може, ще го направи ВиК, ако и ВиК не може – ще търсим извънредни мерки.“

Д-р Валентин Христов, кмет на община Плевен:„В момента общият ни проблем е единствено довеждащият водопровод. ... И мнението и на борда е, че трябва да се работи за подмяна на водопровода и съответно изграждане на язовир."

Оказва се, че от общинската програма за Плевен, която е на стойност 50 милиона лева, само един милион е бил заделен за водоснабдяване. Тя ще бъде преразгледана и всички средства ще бъдат използвани за ВиК-а проекти, заяви премиерът Желязков.

Атанас Зафиров, председател на Националния борд на водите: „Търпим щети от дългогодишно политическо безхаберие и несвършена работа, не е време да търсим вини, време е за действия,...“

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Да има граждански контрол на всички дейности, които се извършват тук, разходната част най-вече, за да няма спекулации.“

Очакванията на регионалния министър Иван Иванов са до Нова година дневният воден режим в Плевен да бъде отменен и евентуално да остане само нощният в случай, че водните количества от водопровода Черни Осъм останат ниски.

#водна криза в Плевен #премиерът Росен Желязков #Плевен #атанас зафиров #Иван Иванов

Последвайте ни

ТОП 24

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
2
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
3
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
4
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
5
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил Левски“ в София
6
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Регионални

„Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“ Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“
Чете се за: 01:55 мин.
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“
Чете се за: 02:30 мин.
Няма да има режим на водата във Велико Търново Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Три домашни питбула нападнаха мъж и негово куче във Варна Три домашни питбула нападнаха мъж и негово куче във Варна
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2 „Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ