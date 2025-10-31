БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Добри новини за Гуардиола преди мача с Борнемут

Холанд и Родри са готови за игра.

Холанд и Гуардиола
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Добри новини за Хосеп Гуардиола и Манчестър Сити. Голмайсторът на отбора Ерлинг Холанд е готов да играе у дома срещу втория в класирането Борнемут във Висшата лига в неделя. Гуардиола разкри още, че халфът Родри също може да се завърне след контузия.

Холанд, който е лидер в лигата с 11 гола в 10 мача, се удари в гредата в последните минути на загубата на Сити с 0:1 от Астън Вила миналата седмица. 25-годишният норвежки нападател беше сред многобройните титуляри, които не играха при победата на Сити с 3:1 над Суонзи Сити в четвъртия кръг на Купата на лигата в сряда.

Родри не е влизал на терена, откакто получи контузия на подколянното сухожилие срещу Брентфорд преди октомврийската международна пауза.

„Мисля, че Родри ще бъде готов да помогне. Не знам дали ще може да играе от самото начало, но се надявам да бъде с нас“, започна Гуардиола.

Неделя ще отбележи и 200-ия мач на халфа Фил Фоден за Манчестър Сити.

„За мен беше чест да видя тези 200 мача и влиянието, което той оказа върху нас и клуба на сърцето си. Това е добър етап, особено за неговата възраст от 25 години“, каза още Пеп.

#ФК Манчестър Сити #Ерлинг Холанд

