Добромир Димитров и Лас Палмас продължават към втория кръг на Волейболната шампионска лига

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас продължават към втори кръг на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро надигра унгарския МАВ Елоре Фокскон с 3:0 (25:18, 25:14, 25:20) във втория мач помежду им, изигран в Лас Палмас.

В първата среща Гуагуас се наложи с 3:1 гейма.

Така в следващия кръг испанският шампион среща Олимпиакос (Пирея), който отстрани босненския Напредък Оджак. Датите за двубоите предстои да бъдат определени.