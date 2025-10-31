БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добромир Димитров и Лас Палмас продължават към втория кръг на Волейболната шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Испанският шампион се готви за среща с Олимпиакос.

Добромир Димитров, ВК Гуагуас Лас Палмас
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас продължават към втори кръг на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро надигра унгарския МАВ Елоре Фокскон с 3:0 (25:18, 25:14, 25:20) във втория мач помежду им, изигран в Лас Палмас.

В първата среща Гуагуас се наложи с 3:1 гейма.

Така в следващия кръг испанският шампион среща Олимпиакос (Пирея), който отстрани босненския Напредък Оджак. Датите за двубоите предстои да бъдат определени.

#ВК Гуагуас Лас Палмас #Волейболна Шампионска лига за мъже 2025/26 #Добромир Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
3
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
4
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
5
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
6
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Европейски волейбол

Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия
Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия
Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига
Чете се за: 00:52 мин.
Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп Левски загуби гостуването си на швейцарския Шезо в Чалъндж къп
Чете се за: 01:42 мин.
Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион
Чете се за: 00:47 мин.
Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига
Чете се за: 01:20 мин.
Силен мач за Алекс Николов, но Лубе загуби гостуването си на Перуджа в италианската Суперлига Силен мач за Алекс Николов, но Лубе загуби гостуването си на Перуджа в италианската Суперлига
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ