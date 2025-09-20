БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Чете се за: 04:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа и Локомотив София поделиха точките в мач с четири гола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Домакините заслужиха точка с два гола на Лукаш Кардозо.

Добруджа Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборите на Добруджа и Локомотив София завършиха 2:2 в среща от деветия кръг на Първа лига. Нападателят Спас Делев откри резултата за столичани в 53-ата минута, но с две попадения на Лукас Кардосо домакините направиха обрат. Ангел Лясков изравни за Локомотив в 86-ата минута. Гостите останаха с човек по-малко в 72-ата минута, след като Ерол Дост получи директен червен картон за груба игра.

Първото полувреме е предложи много голови атаки. Домакините вкараха топката във вратата на съперника в 8-ата минута, но съдията Георги Кабаков отмени гола им заради нарушение срещу вратаря на Локомотив.

В рамките на десет минути в началото на второто полувреме паднаха две попадения. В 53-ата минута Димитър Пиргов допусна грешка и Локомотив поведе. Капитанът на Добруджа се опита да върне топката към своя вратар, но от това се възползва Спас Делев, който от близка дистанция преодоля Галин Григоров.

В 60-ата минута Лукас Кардозо изведе много добре Богдан Костов, който беше фаулиран в наказателното поле от Митко Митков. Реферът посочи бялата точка, но изпълнението се забави доста заради проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР). Зад топката застана Кардозо, който вкара третия си гол за сезона и първи на стадион "Дружба".

В 72-ата минута Локомотив остана с десет души на терена, след като Ерол Дост получи директен червен картон за грубо нарушение.

Десет минути преди края на двубоя домакините направиха пълен обрат. След отлична атака топката стигна до Лукас Кардосо, който от няколко метра направи 2:1.

В 86-ата минута Ангел Лясков с първия си гол за Локомотив изравни, след като се възползва от чудесно подаване на Карузо. Така двата тима поделиха по една точка, завършвайки 2:2.

Локомотив София е на шесто място в класирането с 11 точки, а Добруджа заема 13-а позиция със 7.

В следващия кръг на 27 септември "железничарите" приемат ЦСКА, а два дни по-късно Добруджа гостува на Берое в Стара Загора.

Свързани статии:

Първа лига: Добруджа - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Добруджа и Локомотив София поделиха точките в мач с четири гола.
#Първа лига 2025/2026 #Локомотив София # Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
2
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
4
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
5
Второ огнище пламна край село Горнослав
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
6
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
6
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...

Още от: Футбол

Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 1:0
46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози 46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози
Чете се за: 01:52 мин.
Реал Мадрид не спира с победите след шампионатен усепх над Еспаньол Реал Мадрид не спира с победите след шампионатен усепх над Еспаньол
Чете се за: 00:40 мин.
Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън
Чете се за: 03:47 мин.
Байерн Мюнхен се разправи с Хофенхайм в Бундеслигата Байерн Мюнхен се разправи с Хофенхайм в Бундеслигата
Чете се за: 03:05 мин.
Късен гол върна Болоня на победния път в Серия А Късен гол върна Болоня на победния път в Серия А
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ