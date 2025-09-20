Добруджа и Локомотив София поделиха точките в мач с четири гола.

Отборите на Добруджа и Локомотив София завършиха 2:2 в среща от деветия кръг на Първа лига. Нападателят Спас Делев откри резултата за столичани в 53-ата минута, но с две попадения на Лукас Кардосо домакините направиха обрат. Ангел Лясков изравни за Локомотив в 86-ата минута. Гостите останаха с човек по-малко в 72-ата минута, след като Ерол Дост получи директен червен картон за груба игра.

Първото полувреме е предложи много голови атаки. Домакините вкараха топката във вратата на съперника в 8-ата минута, но съдията Георги Кабаков отмени гола им заради нарушение срещу вратаря на Локомотив.

В рамките на десет минути в началото на второто полувреме паднаха две попадения. В 53-ата минута Димитър Пиргов допусна грешка и Локомотив поведе. Капитанът на Добруджа се опита да върне топката към своя вратар, но от това се възползва Спас Делев, който от близка дистанция преодоля Галин Григоров.

В 60-ата минута Лукас Кардозо изведе много добре Богдан Костов, който беше фаулиран в наказателното поле от Митко Митков. Реферът посочи бялата точка, но изпълнението се забави доста заради проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР). Зад топката застана Кардозо, който вкара третия си гол за сезона и първи на стадион "Дружба".

В 72-ата минута Локомотив остана с десет души на терена, след като Ерол Дост получи директен червен картон за грубо нарушение.

Десет минути преди края на двубоя домакините направиха пълен обрат. След отлична атака топката стигна до Лукас Кардосо, който от няколко метра направи 2:1.

В 86-ата минута Ангел Лясков с първия си гол за Локомотив изравни, след като се възползва от чудесно подаване на Карузо. Така двата тима поделиха по една точка, завършвайки 2:2.

Локомотив София е на шесто място в класирането с 11 точки, а Добруджа заема 13-а позиция със 7.

В следващия кръг на 27 септември "железничарите" приемат ЦСКА, а два дни по-късно Добруджа гостува на Берое в Стара Загора.