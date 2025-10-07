БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Добруджа и Октай Хамдиев се разделиха по взаимно съгласие

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
25-годишното крило игра едва 24 минути от началото на сезона.

Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Намиращият се на последното 16-о място в Първа лига отбор на Добруджа се раздели с Октай Хамдиев по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

25-годишното крило от Шумен записа едва 24 минути на терена от началото на сезона, като това се случи още в първия кръг на първенството при гостуването на Локомотив Пловдив, загубено с 0:1. От този момент до днес той или е бил на пейката, или изобщо не е попадал в групата.

Хамдиев, който е юноша на Септември София, пристигна от Хебър Пазарджик, където обаче добрата му форма беше нарушена от дълго отсъствие, причинено от скъсани връзки на коляното. Иначе в професионалния футбол от сезон 2018/19 насам той има 150 мача, 13 гола и 14 асистенции.

Предвид момента, в който си разтрогва договора, футболистът ще трябва да изчака до отварянето на трансферния период, за да подпише с нов клуб.

#ФК Добруджа

