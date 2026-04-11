Домакински провал на Арсенал съживи борбата за титлата в Англия

Борнемут поднесе изненада, след като за втори път този сезон победи Арсенал с 2:1 на „Емиратс“ и сериозно заплете битката за титлата във Висшата лига. Въпреки че „артилеристите“ остават с аванс от девет точки пред Манчестър Сити, шампионите са с два мача по-малко, а пряк сблъсък между двата тима предстои още в следващия кръг.

Лондончани прекъснаха серията си от четири поредни победи, докато Борнемут продължи впечатляващата си форма с 12-и пореден мач без загуба.

Гостите откриха резултата в 17-ата минута чрез Ели Крупи, а Виктор Гьокереш изравни от дузпа малко преди почивката. През втората част Арсенал изпитваше сериозни трудности в атака, а в 74-тата минута Алекс Скот се възползва от грешка в защитата и донесе победата на „черешките“.

Тимът на Микел Артета отново показа колебания в ключов етап от сезона, докато Борнемут затвърди добрата си серия и се изкачи до деветото място в класирането.