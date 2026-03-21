Доминик Парис спечели последното спускане за сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини

Бронзовият олимпийски медалист Доминик Парис (Италия) спечели последното спускане за сезона на финалите на Световната купа по ски алпийски дисциплини в норвежкия зимен център Лилехамер.

36-годишният Парис беше най-бърз по трасето и постигна време 1:45.37 минута. Така той записа 25-и успех в кариерата си и пети в спускането на тази писта.

Втори на 19 стотни от секундата остана трикратният олимпийски шампион от Милано-Кортина 2026 Франьо фон Алмен (Швейцария), а трети се нареди Винсент Крихмайер (Австрия) с пасив от 60 стотни.

Носителят на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария) се нареди седми с изоставане от 72 стотни. Той е начело в генералното класиране с с 1626 точки, пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) с 958. Атле Ли Макграт (Норвегия) е на трето място с 844 точки.

За малката купа Одермат също стана предсрочен победител както в спускането, така и в супергигантския слалом. Той завършва с актив от 706 точки, следван от Франьо фон Алмен с 515, а Парис е на трета позиция с 441 точки.

Швейцарецът Нилс Хинтерман записа последно състезание в кариерата си, заявявайки, че се оттегля заради паник атаки в стартовата кабина след завръщане от лечение на рак. Той беше посрещнат от семейството, членове на отбора и съперници във финалната зона и беше полят с шампанско.

Малко по-късно в Лилехамер предстои спускането за жени.