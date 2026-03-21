Доминик Парис спечели последното спускане за сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини

Чете се за: 01:52 мин.
Алпийски ски
Бронзовият олимпийски медалист записа 25-и успех в кариерата си.

Доминик Парис
Снимка: БТА
Бронзовият олимпийски медалист Доминик Парис (Италия) спечели последното спускане за сезона на финалите на Световната купа по ски алпийски дисциплини в норвежкия зимен център Лилехамер.

36-годишният Парис беше най-бърз по трасето и постигна време 1:45.37 минута. Така той записа 25-и успех в кариерата си и пети в спускането на тази писта.

Втори на 19 стотни от секундата остана трикратният олимпийски шампион от Милано-Кортина 2026 Франьо фон Алмен (Швейцария), а трети се нареди Винсент Крихмайер (Австрия) с пасив от 60 стотни.

Носителят на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария) се нареди седми с изоставане от 72 стотни. Той е начело в генералното класиране с с 1626 точки, пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) с 958. Атле Ли Макграт (Норвегия) е на трето място с 844 точки.

За малката купа Одермат също стана предсрочен победител както в спускането, така и в супергигантския слалом. Той завършва с актив от 706 точки, следван от Франьо фон Алмен с 515, а Парис е на трета позиция с 441 точки.

Швейцарецът Нилс Хинтерман записа последно състезание в кариерата си, заявявайки, че се оттегля заради паник атаки в стартовата кабина след завръщане от лечение на рак. Той беше посрещнат от семейството, членове на отбора и съперници във финалната зона и беше полят с шампанско.

Малко по-късно в Лилехамер предстои спускането за жени.

