Доналд Тръмп обяви нов съвет за мир, за по-спокоен и сигурен живот в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще създаде нов съвет за мир, който ще работи за по-спокоен и сигурен живот в ивицата Газа. Според Тръмп целта е хората в региона да имат повече сигурност и шанс за нормален живот.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че начело на съвета ще застане българинът Николай Младенов, дипломат с дългогодишен опит с международните преговори. По информация на Ройтерс, Младенов е събрал екип от 14 специалисти, които ще помагат за управлението и възстановяването на Газа. Те вече са провели първата си среща в Кайро. САЩ подкрепят екипа за мир и стабилност в региона.