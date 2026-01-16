Новините 16.01.2026 г.

Акценти за деня:

В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център

Ново училищно пространство в село Труд превръща ученето в приключения с роботи, дронове и експерименти. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Труд е открит модерен STEM център, който комбинира технология и практическо учене.

Интернет се превръща в рисково място за все повече деца

Интернет става все по-рисково място за децата заради обиди и кибертормоз. Специалисти по психично здраве предупреждават за агресивни коментари и нападки онлайн.

Доналд Тръмп обяви нов съвет за мир, за по-спокоен и сигурен живот в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще създаде нов съвет за мир, който ще работи за по-спокоен и сигурен живот в ивицата Газа. Според Тръмп целта е хората в региона да имат повече сигурност и шанс за нормален живот.

Мел Гибсън навърши 70 години

Легендарният американски актьор и режисьор Мел Гибсън навърши 70 години в началото на януари. Роден е през 1956 г. в Ню Йорк, премества се в Австралия като дете. Става световно известен с филми като „Лудият Макс“ и поредицата „Смъртоносно оръжие“.

Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски

Петокласници от Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Уудфорд, Англия, научиха за живота и делото на Васил Левски в първите си занятия след празниците. Децата четат, разказват и си помагат с преводи, впечатлени от темата за българските будители. Научават и любопитни факти за съвременния герб на България.

Умни очила показват субтитри в реално време

В Лондон са изпробвани умни очила, които показват субтитри в реално време и помагат на глухи и хора с намален слух. Системата е измислена по-лесно общуване в шумни места и в групови разговори. Очилата превръщат разговора в текст пред очите на потребителя. Най-новата версия автоматично разпознава езици и превежда в реално време на 300 езика. Цената им е 699 британски лири (около 935 долара).

С маски, танци и шум в Северна Македония гониха зимата

В село Вевчани, Северна Македония, се проведе традиционният годишен карнавал за прогонване на зимата. Участници, облечени в пъстри и често сатирични костюми преминаха по улиците с музика и танци.

Хавайската история и култура гостуват в Лондон с рядка изложба

В Британския музей в Лондон е открита изложбата “Hawaiʻi: a kingdom crossing oceans” („Хавай: кралство, прекосяващо океани“). Тя представя около 150 културни предмета, включително накити, оръжия и статуи.

Пчелите в Перу вече имат собствени права

В две провинции на Перу пчелите вече са защитени от закона, почти като хората. Новите правила им дават право да живеят, да са добре и да обитават чиста природа, тъй като са изключително важни за растенията и екосистемата.

Зоопарк в Бразилия започна специална охлаждаща програма за животните

Докато Европа е скована в студ, в Рио де Жанейро, Бразилия, зоопаркът е започнал специална лятна програма за животните заради жегите. Маймуните са получили плодови ледени близалки, а хищниците – замразена храна.

СПОРТ

Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри

Най-добрата ни сноубордистка Александра Жекова ще си партнира с Радостин Любомиров в предаването „Днес на Игрите“. Моника Симеонова ще бъде водеща „Олимпийско утро“.

Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри

Алпийският курорт Ливиньо в Италия беше обхванат от обилен снеговалеж малко преди началото на Зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026. В района ще се проведат състезания по сноуборд и фрийстайл дисциплини, за които подготовката е във напреднала фаза. Местните жители посрещнаха снега с радост след по-сух период.

Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога

Вече 225 училища в България разполагат с обновени спортни площадки, а в още 126 ремонтите продължават. Новината беше обявена при откриването на чисто нов физкултурен салон в училище „Недялка Шилева“ в град Съединение.