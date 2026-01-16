Кога ще влезе в сила споразумението между ЕС и Меркосур

Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща ще подпишат от името на Европейския съюз търговското споразумението с държавите от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Преговорите за споразумението продължиха 25 години, но сред някои държави от ЕС все още има сериозни притеснения, че то ще навреди на европейските фермери.

ЕС се надява със споразумението Меркосур да компенсира загубите от влошените търговски отношения със Съединените щати и да намали зависимостта си от Китай, като си осигури достъп до критични минерали в Южна Америка. Европа изнася за четирите държави предимно машини, автомобили, химикали и фармацевтични продукти.

За страните от Меркосур Стария континент е желан пазар за селскостопанската им продукция. Европейските фермери се страхуват именно от това - че вносът на евтини продукти от Южна Америка като телешко, пилешко, захар, мед ще се отрази пагубно на европейското производство. Според фермерите тези продукти не отговарят и на високите европейски стандарти за качество и устойчивост.

Христос Хацарас, земеделски производител в Гърция: "Няма да успеем да оцелеем. В този момент, докато говорим, много колеги вече изоставят нивите или се отказват от земите, които са наели под аренда, изоставят селскостопанските машини и си търсят друга работа в частния сектор."

Подписването в Парагвай далеч не е последната стъпка в процеса на одобрение на споразумение. Европейският парламент също трябва да го ратифицира. Очакванията са страните, които гласуваха против него в Съвета - Франция, Полша, Унгария, Австрия и Ирландия - да се опитат да го отхвърлят в парламента.

Споразумението за партньорство между двата блока ще трябва да бъде ратифицирано и от всички национални парламенти, а също и от парламентите на страните от Южна Америка.

Заради масовите протести на фермерите, крайната десница в Европарламента поиска вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен. Той ще бъде гласуван следващата седмица в Страсбург. Част от евродепутатите настояват Съдът на ЕС също да даде своето становище за това дали споразумението Меркосур е съвместимо с договорите на блока.