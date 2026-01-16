Релеф и цвят: Как незрящите граждани да разпознават еврото?

Евробанкнотите и монетите имат защити срещу фалшифициране, но и особености, които ги правят по-лесно разпознаваеми от хора със затруднено зрение. Какви са основните елементи, които е важно да се знаят, разясни главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

Най-лесният начин да се ориентираме в номинала на евробанкнотите е тяхната големина, казва Стефан Цветков. Най-малка е тази от 5 евро, с нарастване на номинала се увеличава размерът. Различен е и цветът на еврото, като по-наситени са цветовете на серия "Европа", които са и по-често срещани.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Има цвят сив на 5 евро, червена е на 10 евро, синя на 20 евро, оранжева е на 50 евро, на 100 евро е зелена, на 200 евро е жълто-кафява."

За трудно виждащите и незрящите е важен звукът на парите, казва главният касиер на БНБ. Както и релефът по вертикала на банкнотите, по който ориентацията е най-лесна. Прекъсванията на този релеф са различни за отделните банкноти.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Обръщам внимание за 20 и 200 – две прекъсвания на тези линии. Съответно на 100 и 10, групирано по банкноти, имат едно прекъсване. Съответно за 5 и 50 нямат прекъсвания в двете части на банкнотите."

Както при банкнотите, за монетите релефът и цветът също са ориентация.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Имахме срещи с представители на слепите в България. Много ми стана интересно, когато казаха, че те на общата страна когато пипнат самия номинал, много лесно го разпознават спрямо българския, защото ясно се разграничават номиналите."

Надлъжният ръб на монетата или т.нар гурт с набраздяването също са в помощ за незрящите.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "1,2 и 5 евроцента гуртът има надлъжна бразда, която лесно се усеща и лесно се вижда. А 10,20 и 50 евроцента имат напречно набраздяване на гурта. Да обърнем внимание 20 цента има по-голямо такова набраздяване, на 7 сектора са и оформят испанско цвете."

На едно евро гуртът е много фино назъбен с три гладки сектора. При монетата от две евро гладки сектори няма – напречното набраздяване е по целия гурт. На монетата с българска страна стои и надписът "Боже пази България". От БНБ казват, че за да отговорят на повишеното търсене на монети отсичането на т.нар. българско евро продължава и в момента в Монетния двор, както и в този на Словакия.