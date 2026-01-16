БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център

Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Ново училищно пространство в село Труд превръща ученето в приключения с роботи, дронове и експерименти. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Труд е открит модерен STEM център, който комбинира технология и практическо учене.

Учениците разполагат с дигитални стаи, център за млади изследователи, учебна работилница, зона за творческо мислене и кулинарни занимания. Пет класни стаи са оборудвани с нова техника.

Проектът е на стойност над 129 000 евро и ще развива знания по математика, информатика, роботика и съвременни технологии. В центъра има роботи, дронове, сензори, интерактивни дисплеи и компютри, които насърчават ученето чрез опити, изследвания и екипна работа.

