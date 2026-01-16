Интернет се превръща в рисково място за все повече деца

Интернет става все по-рисково място за децата заради обиди и кибертормоз. Специалисти по психично здраве предупреждават за агресивни коментари и нападки онлайн.

Макар екраните да помагат за учене и общуване, социалните мрежи често насърчават сравнения и гонене на харесвания, което увеличава напрежението и прави децата по-чувствителни към негативно съдържание.

Темата беше обсъдена по време на дискусия в Министерство на образованието и науката с участието на професор Мич Принстийн, водещ психолог и главен научен директор на Американската психологическа асоциация.