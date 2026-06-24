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Доналд Тръмп ще участва в церемонията по награждаването на световния шампион

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Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
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Новината потвърди президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Доналд Тръмп, Джани Инфантино
Снимка: БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в церемонията по награждаването на световния шампион, като ще връчи трофея след финала на 19 юли, съобщи президентът на ФИФА Джани Инфантино.

По думите на Инфантино отношенията между него и Тръмп са се задълбочили по време на подготовката за първенството, въпреки че американският президент е направил сравнително малко публични коментари за турнира, който започна на 11 юни.

В интервю за Fox & Friends шефът на световния футбол потвърди, че Тръмп ще има ключова роля в церемонията на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, подобно на участието си по време на финала на Световното клубно първенство в САЩ миналата година, спечелен от Челси.

„Разбира се, ще бъдем заедно с президента, ще се насладим на финала и заедно ще връчим трофея на победителите“, заяви Инфантино.

На въпрос дали двамата ще участват съвместно в награждаването, той допълни: „Разбира се, ние сме заедно през цялото време.“

#Доналд Тръм #Мондиал 2026 #Джани Инфантино

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