Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в церемонията по награждаването на световния шампион, като ще връчи трофея след финала на 19 юли, съобщи президентът на ФИФА Джани Инфантино.

По думите на Инфантино отношенията между него и Тръмп са се задълбочили по време на подготовката за първенството, въпреки че американският президент е направил сравнително малко публични коментари за турнира, който започна на 11 юни.

В интервю за Fox & Friends шефът на световния футбол потвърди, че Тръмп ще има ключова роля в церемонията на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, подобно на участието си по време на финала на Световното клубно първенство в САЩ миналата година, спечелен от Челси.

„Разбира се, ще бъдем заедно с президента, ще се насладим на финала и заедно ще връчим трофея на победителите“, заяви Инфантино.

На въпрос дали двамата ще участват съвместно в награждаването, той допълни: „Разбира се, ние сме заедно през цялото време.“