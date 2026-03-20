Дончич и ЛеБрон в режим "свръххора“: 60 точки изстреляха Лейкърс към нов успех в Маями

Лос Анджелис Лейкърс постигна впечатляваща победа със 134:126 като гост на Маями Хийт, а в центъра на всичко бе феноменалното представяне на Лука Дончич.

Словенската суперзвезда изигра един от най-силните мачове в кариерата си, реализирайки 60 точки при изключителна ефективност – 18/30 от игра, 9/17 от тройката и 15/19 от наказателната линия. Към това той добави 7 борби, 3 асистенции и 5 отнети топки.

Лейкърс пристигнаха в Маями в ранните часове на деня след тежка серия от мачове и изглеждаше логично да спестят сили, но вместо това демонстрираха характер и форма, които ги утвърждават като един от най-опасните отбори в момента. Успехът бе осми пореден за тима и 11-и в последните 12 срещи.

Дончич пое нещата в свои ръце след почивката, когато отбеляза 39 точки - 19 в третата и 20 в последната част, за да обърне развоя на срещата в полза на гостите.

Силен мач направи и ЛеБрон Джеймс, който завърши с трипъл-дабъл през 19 точки, 15 борби и 10 асистенции. 41-годишният ветеран изравни легендата Робърт Париш по брой изиграни мачове в редовния сезон (1611) и вече е на прага на нов рекорд.

Остин Рийвс също допринесе с 18 точки, а тимът показа отличен баланс и енергия, въпреки натоварената програма.

В последните осем мача Дончич е в изумителна форма, със средни показатели от над 40 точки, почти 9 борби и над 7 асистенции на среща, което отново го вкарва сериозно в разговорите за наградата за Най-полезен играч (MVP).

С тази серия Лос Анджелис Лейкърс се утвърждава на третото място в Западната конференция и изглежда все по-опасен фактор в битката за титлата.