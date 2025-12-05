"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева

Днес започна последното изплащане на пенсиите и коледните надбавки в български левове.

Тази година графикът е променен заради решението на Министерския съвет, с което 31 декември и 2 януари бяха обявени за неприсъствени дни.

Пощите и пощенските станции в страната работят по график и вече започнаха изплащането.

В Благоевград най-нетърпеливите отидоха до офисите на "Български пощи" рано сутринта.

Дядо Никола е на 90 години. Работил е като строител, пенсионер е вече над 30 години.

Днес взима последната си пенсия в лева и казва, че се притеснява за следващата, която ще бъде в евро.

Средната пенсия за област Благоевград за тази година е около 800 лева. Сума, която много от пенсионерите признават, че им стига само за разходите от първа необходимост. Рядко успяват да заделят и някой лев настрани.

Никола Георгиев, пенсионер: Платим разходите и що остане разпределяме. Бабата вика донеси я - една вечер да ѝ се порадваме, тогава я харчи, а аз като тръгна да плащам и иде половината.

Днес бяха извършени и преводите по сметките на хората, които получават пенсията си по карта.

Изплащането на последните пенсии в български левове ще приключи на 19 декември.