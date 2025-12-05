БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Графикът е променен заради решението на Министерския съвет, с което 31 декември и 2 януари бяха обявени за неприсъствени дни

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес започна последното изплащане на пенсиите и коледните надбавки в български левове.

Тази година графикът е променен заради решението на Министерския съвет, с което 31 декември и 2 януари бяха обявени за неприсъствени дни.

Пощите и пощенските станции в страната работят по график и вече започнаха изплащането.

В Благоевград най-нетърпеливите отидоха до офисите на "Български пощи" рано сутринта.

Дядо Никола е на 90 години. Работил е като строител, пенсионер е вече над 30 години.

Днес взима последната си пенсия в лева и казва, че се притеснява за следващата, която ще бъде в евро.

Средната пенсия за област Благоевград за тази година е около 800 лева. Сума, която много от пенсионерите признават, че им стига само за разходите от първа необходимост. Рядко успяват да заделят и някой лев настрани.

Никола Георгиев, пенсионер: Платим разходите и що остане разпределяме. Бабата вика донеси я - една вечер да ѝ се порадваме, тогава я харчи, а аз като тръгна да плащам и иде половината.

Днес бяха извършени и преводите по сметките на хората, които получават пенсията си по карта.

Изплащането на последните пенсии в български левове ще приключи на 19 декември.

#левове #пощи #евро #коледни надбавки #изплащане #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
3
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
4
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
6
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: Общество

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
Чете се за: 02:55 мин.
Омбудсманът за недостига на стартови пакети Омбудсманът за недостига на стартови пакети
Чете се за: 01:22 мин.
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
Чете се за: 00:32 мин.
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026 Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ