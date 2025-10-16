Донски се класира за полуфиналите на двойки на Чалънджър в Италия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът и неговият партньор елиминираха поставената под №1 двойка.

александър донски отпадна четвъртфиналите двойки турнира сериите чалънджър 100 роан
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 125 в Олбия (Италия) с награден фонд 181250 евро.

Българинът и украинецът Денис Молчанов елиминираха поставените под №1 Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) със 7:6(4), 6:3 след малко повече от час и половина игра.

Първият сет премина без пробиви и се стигна до тайбрек, в който след 3-3 точки българинът и украинецът взеха четири от следващите пет разигравания, за да поведат в резултата. Във втората част Донски и Молчанов реализираха единствен брейк в шестия гейм, след което запазиха предимството си до края.

С успеха 27-годишният българин си осигури 1570 евро и 45 точки за световната рантгиста при дуетите, в която той заема 145-ото място.

Донски има три финала на двойки в сериите Чалънджър през този сезон в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато печели първата си титла във веригата.

