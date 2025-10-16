Донски се класира за полуфиналите на двойки на Чалънджър в Италия

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 125 в Олбия (Италия) с награден фонд 181250 евро.

Българинът и украинецът Денис Молчанов елиминираха поставените под №1 Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) със 7:6(4), 6:3 след малко повече от час и половина игра.

Първият сет премина без пробиви и се стигна до тайбрек, в който след 3-3 точки българинът и украинецът взеха четири от следващите пет разигравания, за да поведат в резултата. Във втората част Донски и Молчанов реализираха единствен брейк в шестия гейм, след което запазиха предимството си до края.

С успеха 27-годишният българин си осигури 1570 евро и 45 точки за световната рантгиста при дуетите, в която той заема 145-ото място.

Донски има три финала на двойки в сериите Чалънджър през този сезон в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато печели първата си титла във веригата.