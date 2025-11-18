Донски спечели първия си мач в основната схема на Чалънджър в Бергамо

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 100 в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът надигра с 4:6, 6:3, 6:4 участващия с „уайлд кард“ Фаусто Табако от Италия, който е номер 826 в ранглиста на ATP.

Донски отстъпи в първия сет след допуснат пробив в седмия гейм. Въпреки че изгуби подаването си още в първия гейм, роденият във Филаделфия българин отговори подобаващо и спечели втората част.

В третия решителен сет националът проби съперника си в петия гейм и спечели всичките си сервирания, за да затвори частта с 6:4.

Той ще очаква победителя от срещата между поставения под №2 в турнира Били Харис (Великобритания) и квалификанта Андреа Гериери (Италия).