Доротея Димитрова се класира на 5-о място на световното за юноши и девойки

Българската състезателка Доротея Димитрова завърши на пето място на световното първенство за юноши и девойки по таекуондо.

Тя записа три последователни победи над представителки на Нигерия, Бразилия и Канада.

В битката, която можеше да я изпрати в среща за медал, тя се изправи срещу настоящата европейска шампионка от Гърция Параскеви Калогиру. Въпреки отличната игра, опита на гъркинята си каза думата.

Представянето на Доротея Димитрова показва, че тя е сред най-добрите млади състезатели и има потенциал за още по-големи успехи в бъдеще.