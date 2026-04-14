Доротея Димитрова се класира на 5-то място на световното за юноши и девойки

Българката Доротея Димитрова се класира на 5-то място в категория до 42 кг. на световното първенство за юноши и девойки по таекуондо.

Представителката на ТК Фаворит започна отлично своето участие на надпреварата в Ташкент. Тя записа три последователни победи над представителки на Нигерия, Бразилия и Канада.



В битката, която можеше да я изпрати в среща за медал, тя се изправи срещу настоящата европейска шампионка от Гърция Параскеви Калогиру. Въпреки отличната игра, опита на гъркинята си каза думата, а за българката остана 5-то място. Това е пореден успех за България, след бронзовия медал на Дея Пеева преди два дни.

Любослав Миланов бе вторият българин днес на шампионата, но той не успя да преодолее съперника си в първия кръг. Надпреварата продължава и утре, когато отново има българско участие.