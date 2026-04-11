БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сестри Стоеви отново на върха на Европа (ВИДЕО)
Чете се за: 01:50 мин.
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Чете се за: 03:55 мин.
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Драма в края лиши Брентфорд от победа въпреки головото шоу на Игор Тиаго

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

"Пчеличките“ допуснаха изравняване в добавеното време и останаха без успех у дома

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Бразилският национал Игор Тиаго реализира два гола, но Брентфорд завърши наравно 2:2 срещу Евертън в мач от 32-ия кръг на английското първенство по футбол.

Бившият футболист на Лудогорец даде аванс на домакините още в третата минута от дузпа, но Бето възстанови равенството в средата на първата част. През второто полувреме Тиаго отново изведе „пчеличките“ напред, след като засече с бедро удар на Майкъл Кайоде за 2:1 в 76-ата минута.

Брентфорд обаче не успя да задържи преднината си и допусна изравняване в първата минута на добавеното време, когато точен беше Киърнън Дюсбъри-Хол.

С двете си попадения Тиаго достигна 21 гола от началото на сезона и е само на един от лидера при реализаторите във Висшата лига Ерлинг Холанд. В класирането за „Златната обувка“ бразилецът заема четвърта позиция.

След равенството Брентфорд остава седми с точка зад Челси и две зад Ливърпул, докато Евертън е на осмо място със същия актив.

В друг мач от кръга Брайтън победи Бърнли с 2:0 след два гола на Матс Вийфер и се изкачи до деветата позиция.

#Висша лига 2025/26 #ФК Брентфорд #Игор Тиаго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
1
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем – Ксанти
3
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
Велика събота е – най-благословеният ден
4
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
6
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
6
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Още от: Европейски футбол

Безпомощен Милан бе разгромен от вдъхновен Удинезе
Безпомощен Милан бе разгромен от вдъхновен Удинезе
Лаутаро отново се контузи
Чете се за: 01:25 мин.
Байер Леверкузен удари Борусия Дортмунд като гост и заплете битката за Топ 4
Чете се за: 01:57 мин.
Каляри взе жизненоважни три точки срещу Кремонезе в битката за оцеляване
Чете се за: 01:17 мин.
Домакински провал на Арсенал съживи борбата за титлата в Англия
Чете се за: 01:20 мин.
Нико Шлотербек подписа нов договор с Борусия Дортмунд
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
За канона, иконите и вярата - разказът на иконописеца Албена Димитрова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ