Драма в края лиши Брентфорд от победа въпреки головото шоу на Игор Тиаго

Бразилският национал Игор Тиаго реализира два гола, но Брентфорд завърши наравно 2:2 срещу Евертън в мач от 32-ия кръг на английското първенство по футбол.

Бившият футболист на Лудогорец даде аванс на домакините още в третата минута от дузпа, но Бето възстанови равенството в средата на първата част. През второто полувреме Тиаго отново изведе „пчеличките“ напред, след като засече с бедро удар на Майкъл Кайоде за 2:1 в 76-ата минута.

Брентфорд обаче не успя да задържи преднината си и допусна изравняване в първата минута на добавеното време, когато точен беше Киърнън Дюсбъри-Хол.

С двете си попадения Тиаго достигна 21 гола от началото на сезона и е само на един от лидера при реализаторите във Висшата лига Ерлинг Холанд. В класирането за „Златната обувка“ бразилецът заема четвърта позиция.

След равенството Брентфорд остава седми с точка зад Челси и две зад Ливърпул, докато Евертън е на осмо място със същия актив.

В друг мач от кръга Брайтън победи Бърнли с 2:0 след два гола на Матс Вийфер и се изкачи до деветата позиция.