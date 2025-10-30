Духът на Хелоуин се развихря в САЩ (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Езическият празник е сред най-любимите на американците

духът хелоуин развихря сащ снимки
Слушай новината

Декори за Хелоуин в американския щат Уисконсин.

Езическият празник е сред най-любимите на американците. Доказателство за това са мащабните приготовления, които освен тикви, включват цели сцени.

Тази година семейство Ферон са избрали да представят популярното семейство Адамс.

Детайлите са впечатляващи, а лицата на героите са от полимерна глина.

Семейство Ферон правят декори за Хелоуин от 2020 година, като миналата година темата е била "Магьосникът от Оз".

Том и Пати Блекстоун също са големи почитатели на Хелоуин. Темата им е пиратски кораб със скелети.

Като всяка година го надграждат. Сега акцентът е, че може да се влезе във вътрешността на кораба, което всъщност е преобразеният гараж на семейството Блекстоун.

Инсталацията им се радва на огромен интерес, особено от семействата с деца.

