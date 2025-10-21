Дунав си върна разпределител

Разпределителят Константин Нечев вече е част от волейболния отбор на Дунав (Русе), съобщи за БТА членът на Управителния съвет и помощник-треньор в тима Красимир Миронов.

Нечев взе участие и в последната контрола на русенци, в която те отстъпиха на Черно море БАСК с 0:3 гейма в своята зала "Дунав“. Той е на 25 години и идва от бургаския Дея Спорт. Преди това Нечев е бил част от Берое (Стара Загора), Пирин (Разлог), Славия (София). Това е втори период на разпределителя в Дунав след като игра за отбора през сезон 2017/2018 и 2018/2019.

Дунав започва мачовете от новия сезон в Суперлигата с гостуване на Пирин в Разлог на 24 октомври.