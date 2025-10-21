БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Дунав си върна разпределител

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Волейболистът взе участие и в последната контрола на русенци, в която те отстъпиха на Черно море БАСК с 0:3 гейма в своята зала "Дунав“.

Константин Нечев
Снимка: startphoto.bg
Разпределителят Константин Нечев вече е част от волейболния отбор на Дунав (Русе), съобщи за БТА членът на Управителния съвет и помощник-треньор в тима Красимир Миронов.

Нечев взе участие и в последната контрола на русенци, в която те отстъпиха на Черно море БАСК с 0:3 гейма в своята зала "Дунав“. Той е на 25 години и идва от бургаския Дея Спорт. Преди това Нечев е бил част от Берое (Стара Загора), Пирин (Разлог), Славия (София). Това е втори период на разпределителя в Дунав след като игра за отбора през сезон 2017/2018 и 2018/2019.

Дунав започва мачовете от новия сезон в Суперлигата с гостуване на Пирин в Разлог на 24 октомври.

#Константин Нечев #ВК Дунав Русе

